Работница месяца: кошка отправляла смешные сообщения коллегам хозяйки
Источник:The Dodo
Кошка решила помочь любимой хозяйке с работой. Для этого она отправляла особые письма коллегам.
Во время пандемии COVID-19 Кейт начала работать дома. Ее домашняя любимица кошка Баффи решила, что хозяйке непременно нужна ее помощь.
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Четырехлапая стала садиться на ноутбук и играть с клавиатурой. Такие действия привели к тому, что кошка периодически случайно отправляла письма коллегам. Важно, что эти сообщения были не шаблонами Кейт, а состояли из набора букв и символов от Баффи.
Смотрите фото: какие письма отправляла Баффи
Несмотря на это, коллегам понравилась такая помощь кошки и они дали ей звание – "Работница месяца". "Мои коллеги всегда смеются над сообщениями Баффи и часто отправляют ей ответ", – отметила Кейт.
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Хозяйка не пытается удержать кошку и унести от ноутбука. "Пока Баффи не мешает серьезной работе, ее невинное развлечение украшает трудовые будни моих коллег. И это здорово", – добавила Кейт.