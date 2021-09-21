Известно, что это был первый собака-спасатель в рядах ДСНС. За время своей длительной служебной карьеры Бим продемонстрировал свои профессиональные способности в поисково-спасательных операциях на открытой территории и в техногенных завалах. Кроме того, пес работал в зоне АТО.

Важно Какие преимущества присутствия любимцев на работе и как это удается в офисах Purina®

Бим смог стать самым молодым участником чемпионата мира среди собак-спасателей в Нидерландах. А также лучшим в национальном чемпионате, где в темноте нашел пострадавшего быстрее, чем другие собаки. На это ему понадобилось – 4 минуты.



Бим / Фото Наш День

"Большую часть своей жизни Бим служил Родине, а теперь спасатели торжественно поблагодарили четвероногого друга за службу и провели на заслуженный отдых", — сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые для его организму питательные вещества.

К теме Кролик-полицейский завел страницу в инстаграм: какие фото и видео опубликовал

В комментариях к сообщению, представители ДСНС отметили, что теперь Бим будет жить у своего кинолога.