Відомо, що це був перший собака-рятувальник у лавах ДСНС. За час своєї тривалої службової кар'єри Бім продемонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Крім того, пес працював у зоні АТО.
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Бім зміг стати наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах. А також кращим у національному чемпіонаті, де у темряві віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки. На це йому знадобилося – 4 хвилини.
Бім / Фото Наш День
"Більшу частину свого життя Бім служив Батьківщині, а тепер рятувальники урочисто подякували чотирилапому другові за службу і провели на заслужений відпочинок", – повідомили у пресслужбі ДСНС України.
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У коментарях до повідомлення, представники ДСНС зазначили, що тепер Бім житиме у свого кінолога.