Пытался "убежать" из вольера: чем крошечный щенок тронул пользователей соцсетей

30 декабря 2021 , 09:53
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Источник:

інстаграм jumbothegolden

Хозяева щенка, которого зовут Джамбо, в восторге от нового члена семьи. Они активно ведут его страницу в инстаграм, где выкладывают фото и видео.

Одна из видеозаписей Джамбо понравилась пользователям социальных сетей и активно распространилась между людьми.

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На записи видно, как щенок спокойно и осторожно пытается "убежать" из своего вольера. Такая нежность и миролюбие Джамбо – "подкупила" пользователей.

Смотрите видео "побега" Джамбо:

Какие комментарии оставляли люди под видеороликом:

  • "Я не могу перестать смотреть видео".
  • "Это же нужно быть таким сладким?"
  • "Я так хочу себе такого же друга".

Кроме того, хозяева публикуют много фотографий с крошечным Джамбо. На них щенок спит, играет или пытается привлечь внимание хозяев.

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Смотрите фото с Джамбо:

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Автор: Марія Лелека