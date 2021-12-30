Один із відеозаписів із Джамбо сподобався користувачам соціальних мереж та активно поширився між людьми.

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На записі видно, як цуценя спокійно та обережно намагається "втекти" зі свого вольєра. Така ніжність та миролюбність Джамбо – "підкупила" користувачів.

Дивіться відео "втечі" Джамбо:

Які коментарі залишали люди під відеороликом:

"Я не можу перестати дивитися відео".

"Це ж треба бути таким солодким?"

"Я так хочу собі такого ж друга".

Крім того, господарі публікують багато світлин з крихітним Джамбо. На них цуценя спить, бавиться чи намагається привернути увагу господарів.

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Дивіться фото з Джамбо:

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