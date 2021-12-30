Одна из видеозаписей Джамбо понравилась пользователям социальных сетей и активно распространилась между людьми.

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На записи видно, как щенок спокойно и осторожно пытается "убежать" из своего вольера. Такая нежность и миролюбие Джамбо – "подкупила" пользователей.

Смотрите видео "побега" Джамбо:

Какие комментарии оставляли люди под видеороликом:

"Я не могу перестать смотреть видео".

"Это же нужно быть таким сладким?"

"Я так хочу себе такого же друга".

Кроме того, хозяева публикуют много фотографий с крошечным Джамбо. На них щенок спит, играет или пытается привлечь внимание хозяев.

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Смотрите фото с Джамбо:

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