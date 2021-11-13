35-летняя Сара Голлинг рассказала, что ее домашний кролик очень любит грызть дорогие вещи. Так животное по имени Бинкс успело попробовать дизайнерских товаров на 2 тысячи фунтов стерлингов (более 70 тысяч гривен).

Это интересно Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®

По словам владелицы, Бинкс погрыз дорогие дизайнерские сумки от Louis Vuitton, роскошные кроссовки и даже ее волосы.

Что известно о декоративных кроликах? Этих кроликов содержат в качестве домашних животных. Они очень дружелюбны и не пугаются человека, как их дикие сородичи. Как и у большинства грызунов, у кроликов постоянно растут зубы, которые нужно стачивать – для этого владельцы покупают любимцам специальный мел или минералы.



Бинкс любит есть дорогие вещи / Фото Kennedy News and Media

Голлинг рассказала, что Бинкс съел сумку за 500 фунтов стерлингов. По словам владелицы, кролик, который обошелся ей в 60 фунтов, нанес ее кошельку непоправимый вред.

Он жует все – мою одежду, кроссовки, все, что ему попадает в зубы, – даже мои наращенные волосы. Он абсолютный кошмар, но я ужасно его люблю,

– рассказала женщина.



Кролик любит дорогие обеды / Фото Kennedy News and Media

Голлинг, работающая стюардессой, рассказала, что Бинкс погрыз ее кроссовки Kurt Geiger за 140 фунтов стерлингов, а также туфли Alexander McQueen ее подруги за 420 фунтов.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны зверькам.

По словам владелицы, особой любовью Бинкса стали ее волосы, которые он начал выдергивать, пока Голлинг спала.

К счастью, я видела в этом смешную сторону. Я не расстроилась из-за этого, потому что это странная история которую будет весело вспоминать,

– отметила женщина.



Кролик испортил обувь хозяйки / Фото Kennedy News and Media