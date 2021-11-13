35-річна Сара Голлінг розповіла, що її домашній кролик дуже любить гризти дорогі речі. Так тваринка на ім’я Бінкс встигла скуштувати дизайнерських товарів на 2 тисячі фунтів стерлінгів (понад 70 тисяч гривень).
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За словами власниці, Бінкс погриз дорогі дизайнерські сумки від Louis Vuitton, розкішні кросівки та навіть її волосся.
Що відомо про декоративних кроликів?
Цих кролів утримують у якості домашніх тварин. Вони дуже доброзичливі та не лякаються людини, як їх дикі родичі.
Як і у більшості гризунів, у кроликів постійно ростуть зуби, які потрібно сточувати – для цього власники купують улюбленцям спеціальну крейду чи мінерали.
Бінкс любить їсти дорогі речі / Фото Kennedy News and Media
Голлінг розповіла, що Бінкс з’їв сумку за 500 фунтів стерлінгів. За словами власниці, кролик, який обійшовся їй у 60 фунтів, наніс її гаманцю непоправної шкоди.
Він жує все – мій одяг, кросівки, все, що йому вдається до зубів, – навіть моє нарощене волосся. Він абсолютний кошмар, але я страшенно його люблю,
– розповіла жінка.
Кролик любить дорогі обіди / Фото Kennedy News and Media
Голлінг, яка працює стюардесою, розповіла, що Бінкс погриз її кросівки Kurt Geiger за 140 фунтів стерлінгів, а також туфлі Alexander McQueen її подруги за 420 фунтів.
За словами власниці, особливою любов’ю Бінкса стало її волосся, яке він почав висмикувати, поки Голлінг спала.
На щастя, я бачила у цьому смішну сторону. Я не засмутилася через це, тому що це дивна історія яку буде весело згадувати,
– зазначила жінка.
Кролик зіпсував взуття хазяйки / Фото Kennedy News and Media