35-річна Сара Голлінг розповіла, що її домашній кролик дуже любить гризти дорогі речі. Так тваринка на ім’я Бінкс встигла скуштувати дизайнерських товарів на 2 тисячі фунтів стерлінгів (понад 70 тисяч гривень).

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За словами власниці, Бінкс погриз дорогі дизайнерські сумки від Louis Vuitton, розкішні кросівки та навіть її волосся.

Що відомо про декоративних кроликів? Цих кролів утримують у якості домашніх тварин. Вони дуже доброзичливі та не лякаються людини, як їх дикі родичі. Як і у більшості гризунів, у кроликів постійно ростуть зуби, які потрібно сточувати – для цього власники купують улюбленцям спеціальну крейду чи мінерали.

Бінкс любить їсти дорогі речі / Фото Kennedy News and Media

Голлінг розповіла, що Бінкс з’їв сумку за 500 фунтів стерлінгів. За словами власниці, кролик, який обійшовся їй у 60 фунтів, наніс її гаманцю непоправної шкоди.

Він жує все – мій одяг, кросівки, все, що йому вдається до зубів, – навіть моє нарощене волосся. Він абсолютний кошмар, але я страшенно його люблю,

– розповіла жінка.

Кролик любить дорогі обіди / Фото Kennedy News and Media

Голлінг, яка працює стюардесою, розповіла, що Бінкс погриз її кросівки Kurt Geiger за 140 фунтів стерлінгів, а також туфлі Alexander McQueen її подруги за 420 фунтів.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

За словами власниці, особливою любов’ю Бінкса стало її волосся, яке він почав висмикувати, поки Голлінг спала.

На щастя, я бачила у цьому смішну сторону. Я не засмутилася через це, тому що це дивна історія яку буде весело згадувати,

– зазначила жінка.

Кролик зіпсував взуття хазяйки / Фото Kennedy News and Media