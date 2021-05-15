Особенности питания для собак малых пород

Миниатюрных питомцев выбирают неспроста: они прекрасно чувствуют себя в городской квартире, а небольшой размер делает их идеальными компаньонами как для путешествий, так и для спокойного отдыха.

Обычно размеры собак малых и карликовых пород не превышают 28 сантиметров, а вес – не более, чем 12 килограммов. Поэтому они имеют свои особенности, которые должен учитывать хозяин.

У собак малых пород меньший желудок и более быстрый метаболизм, чем у крупных собак

У них большая ежедневная активность и во время отдыха они сжигают больше калорий, чтобы поддерживать свои жизненные функции и температуру. Именно поэтому они нуждаются в питании с адаптированным балансом белков и жиров.

Собаки малых пород имеют большую склонность к проблемам с зубами

У маленьких собак меньший ротик, однако то же количество зубов, что и у больших собак – 42. К тому же у собак малых пород есть большая вероятность, что будут оставаться молочные зубы.

У собак малых пород более длительный период зрелости

В отличие от больших собак, собаки малых пород проживают во взрослом возрасте больший период – около 8 лет, ведь могут жить до 18 лет.

Специальная линейка продукции PURINA ONE® MINI/SMALL для собак малых пород

Собаки малых пород требуют особого ухода и, в первую очередь, это касается их рациона. Он должен быть не просто сбалансированным, но и учитывать особенности организма животного, обогащать питательными веществами, витаминами и минералами.

Эксперты Purina® создали линейку кормов PURINA ONE® MINI/SMALL (МИНИ/СМОЛЛ), которая специально адаптирована к потребностям собак малых пород, меньших 10 килограммов. Она содержит рационы в зависимости от индивидуальных особенностей каждой собаки.



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