Особливості харчування для собак малих порід

Мініатюрних вихованців вибирають неспроста: вони прекрасно почувають себе в міській квартирі, а невеликий розмір робить їх ідеальними компаньйонами як для подорожей, так і для спокійного відпочинку.

Зазвичай розміри собак малих і карликових порід не перевищують 28 сантиметрів, а вага – не більше, ніж 12 кілограмів. Через це вони мають свої особливості, які має враховувати господар.

Собаки малих порід мають менший шлунок і швидший метаболізм, ніж великі собаки

Вони мають більшу щоденну активність і під час відпочинку спалюють більше калорій, щоб підтримувати свої життєві функції та температуру. Саме тому вони потребують харчування з адаптованим балансом білків і жирів.

Собаки малих порід мають більшу схильність до проблем із зубами

У маленьких собак менший ротик, проте та сама кількість зубів, що і у великих собак – 42. До того ж у собак малих порід є більша ймовірність, що залишатимуться молочні зуби.

Собаки малих порід мають довший період зрілості

На відміну від великих собак, собаки малих порід проживають в дорослому віці довший період – близько 8 років, адже можуть жити аж до 18 років.

Спеціальна лінійка продукції PURINA ONE ® MINI/SMALL для собак малих порід

Собаки малих порід потребують особливого догляду і, в першу чергу, це стосується їхнього раціону. Він повинен бути не просто збалансованим, але і враховувати особливості організму тварини, збагачувати поживними речовинами, вітамінами і мінералами.

Експерти Purina® створили лінійку кормів PURINA ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ), спеціально адаптовану до потреб собак малих порід, менших за 10 кілограмів. Вона містить раціони в залежності від індивідуальних особливостей кожного собаки.



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