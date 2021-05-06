3 недели – видимый результат: положительные изменения уже с первого дня кормления
День 1. Хороший аппетит
Ваш любимец ест с большим удовольствием, наслаждаясь великолепным вкусом корма Purina ONE®.
Неделя 1. Высокий уровень энергии
Ваш кот или собака полны энергии для ежедневных активностей благодаря высококачественному, полнорационному и сбалансированному питанию от Purina ONE®.
Неделя 2. Улучшение пищеварения
Вы заметите, что стул Вашего кота или собаки становится плотнее благодаря высокой усвояемости корма Purina ONE®, что также способствует качественной абсорбции нутриентов.
Неделя 3. Здоровая кожа и блестящая шерсть
Вы можете заметить, что у животного стала более блестящая шерсть, здоровая кожа и сияющие глаза.
Корма Purina ONE® содержат жирные кислоты омега-6 и омега-3, витамины и минералы, помогающие поддерживать кожу здоровой, а шерсть блестящей.
Завтра. Сильная естественная защита и крепкий иммунитет
Purina ONE® поддерживает иммунную систему Вашего любимца, чтобы помогать ему оставаться здоровым сегодня и завтра.
Purina ONE® – линейка для кошек
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Purina ONE® для кошек разработан специально с учетом потребностей вашей кошки для поддержания здоровья сегодня и завтра. Ассортимент бренда представлен сухими полнорационными и консервированными порционными рационами.
Purina ONE® – линейка для собак
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Purina ONE® для собак создала рационы, специально адаптированные к потребностям собак малых пород для ежедневной поддержки здоровья вашего любимца.