3 тижні – видимий результат: позитивні зміни вже з першого дня годівлі

День 1. Хороший апетит

Ваш улюбленець їсть із великим задоволенням, насолоджуючись чудовим смаком корму Purina ONE®.

Тиждень 1. Високий рівень енергії

Ваш кіт або собака сповнений енергії для щоденних активностей завдяки високоякісному, повнораціонному та збалансованому харчуванню від Purina ONE®.

Тиждень 2. Покращення травлення

Ви помітите, що випорожнення Вашого кота або собаки стають щільнішими завдяки високій засвоюваності корму Purina ONE®, що також сприяє якісній абсорбції нутрієнтів.

Тиждень 3. Здорова шкіра та блискуча шерсть

Ви можете помітити, що у тварини стала більш блискуча шерсть, здоровіша шкіра та сяючі очі.

Корми Purina ONE® містять жирні кислоти омега-6 та омега-3, вітаміни та мінерали, що допомагають підтримувати шкіру здоровою, а шерсть блискучою.

Завтра. Сильний природній захист та міцний імунітет

Purina ONE® підтримує імунну систему Вашого улюбленця, щоб допомагати йому залишатися здоровим сьогодні й завтра.

Purina ONE® – лінійка для котів



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

Purina ONE® для котів розроблений спеціально з врахуванням потреб вашої кішки для підтримки здоров'я сьогодні та завтра. Асортимент бренду представлений сухими повнораціонними та консервованими порційними раціонами.

Purina ONE® – лінійка для собак



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

Purina ONE® для собак створила раціони, спеціально адаптовані до потреб собак малих порід для щоденної підтримки здоров'я вашого улюбленця.

Purina ONE® – здоров’я Вашого улюбленця сьогодні і завтра.