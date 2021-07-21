Purina Graduate Program: как стать специалистом в области ветеринарии и бизнеса

Создание качественных продуктов для домашних любимцев, которые обеспечивают им сбалансированное питание и уход – приоритет и залог успеха бизнеса кормов для домашних животных Purina® компании Nestlé. Как известно, именно специалисты своего дела и люди с многолетним опытом успешной деятельности являются основным фактором успеха любой индустрии.

Почему важно обучать персонал?

Современные компании понимают необходимость инвестирования в развитие и обучение своих работников, а также создания программ для привлечения молодых талантов, которые впоследствии будут готовы присоединиться к команде и работать над реальными бизнес-проектами.

Компания Nestlé создала принципиально новую программу подготовки студентов и выпускников, объединив ветеринарное направление с потребностями бизнеса.

Программа для выпускников Nestlé Purina это уникальная программа подготовки специалистов в ветеринарной отрасли. Она рассчитана на студентов 4 – 6 курсов и выпускников ветеринарного направления, желающих начать карьеру в международной компании и объединить ветеринарию с основными направлениями бизнеса кормов для домашних животных. За 12 месяцев участники имеют возможность приобщиться к команде бренда Purina и попробовать себя в проектной работе в различных подразделениях бизнеса кормов для животных, получая всестороннюю поддержку от наставников и руководителей.

Какие преимущества участия в программе?

Сейчас специалистов, навыки и опыт работы которых соответствуют требованиям такого бизнеса, очень мало. В направлении бизнеса кормов для домашних животных важно, чтобы специалисты имели знания в ветеринарной отрасли. Однако для того, чтобы достичь успеха, нужно также иметь знания по менеджменту, маркетингу или продажам.

Сегодня в Украине нет такой академической программы, которая бы объединяла фундаментальные знания по ветеринарии и дисциплины экономического цикла. Поэтому Nestlé создали сверхсовременную программу, которая не только объединяет указанные сферы деятельности, но и предоставляет молодым специалистам возможности для дальнейшего профессионального развития и обучения.

Каковы основные направления деятельности программы?

Наставники программы от Nestlé Purina® работать со студентами в направлениях продаж, развития специализированного канала, ветеринарного канала и канала заводчиков.

Специализированный канал

Специалисты этого направления работают с:

инновациями в области физиологии и диетологии кошек и собак,

повышением уровня знаний о продуктах Purina® клиентов с помощью тренингов, лекций, семинаров для продавцов зоомагазинов, ветеринарных врачей, заводчиков кошек и собак, студентов ветеринарных вузов.

Также студенты получат знания о специализированных продуктах Purina®.

Канал заводчиков

Направления работы:

работа с питомниками и клубами, а также судьями международных систем, кинологами, и охранными организациями,

разработка и внедрение различных маркетинговых активностей (например, рассылки, семплинги, подготовка и сопровождение выставок), направленных на улучшение лидерской позиции Purina® на рынке.

Ветеринарный канал

Основные направления его работы:

планирование и реализация проектов, направленных на повышение уровня доверия к продукции и расширение ее дистрибуции,

взаимодействие с ветеринарными клиниками, ветеринарными аптеками и ветеринарными врачами,

анализ клиентской базы для определения путей ее расширения, а также мониторинг активности работы торговых точек,

разработка и изготовление торгового оборудования и брендирование торговых точек,

ведение переговоров, планирование и внедрение стратегий, работа с большим количеством информации,

креативный подход, создание презентаций и тому подобное.

– это прекрасная возможность повысить свой уровень знаний в области ветеринарии и бизнеса, узнать об инновациях в сфере питания кошек и собак, а также получить навыки маркетинга и реализации проектов.