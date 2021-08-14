Животное достигает 100 килограммов и может вырасти до 2 метров. Жители предположили, что его кто-то содержал, но животное убежало.

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На ГЭС животное живет минимум неделю. Новость о нем уже успела напугать местных. Территория ГЭС огорожена, но ничто не мешает зверю переплыть через узкое русло Днепра, а там расположены пляжи с людьми.

Люди недовольны, что власть ничего не делает для поисков животного. Мэр Канева объяснил, что на его призывы откликнулись только работники местного заповедника.

Пообещали, что приедут поставят фотоловушки какие-то. На этом история заканчивается, потому что дальнейшего развития я, честно говоря, не знаю. Где она и пума ли это вообще – неизвестно,

– отметил мэр Игорь Ренькас.

Действительно ли это пума

В Каневском природном заповеднике рассматривают все варианты, кто же это может быть. В частности, обсуждается и экзогибриды домашних животных с дикими. Однако если это действительно дикий зверь – ждать возле ГЭС своих ловцов он не будет.

"Территория проживания для большого хищника-мясоеда – очень велика. Ему чтобы обеспечить себя пищей даже в природных среде нужно несколько десятков тысяч гектаров", – сказал главный естествоиспытатель Каневского природного заповедника Олег Петриченко.

Такой большой хищник может держать половину Каневского района,

– добавил он.

Животное будут отслеживать, ловить планируют с помощью системы ловушек и при необходимости – транквилизатора.

Опасно ли животное для людей

"Прямой охоты на человека они не ведут. Им тут достаточно еды. Конечно, есть опасность, когда могут появиться герои, желающие получить трофей. Тогда начнется факт агрессии. Как любое животное, загнанное в угол, может быть непонятная реакция", – отметил Петриченко.

Как попала сюда кошка – неизвестно. По версии местных, она жила в доме богача, а потом сбежала оттуда или же убежала с баржи, которая ее перевозила по Днепру.

Пума на пляже в Каневе: смотрите видео

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