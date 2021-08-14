Тварина сягає 100 кілограмів і може вирости до 2 метрів. Мешканці припустили, що її хтось тримав, але тварина втекла.

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На ГЕС тварина живе щонайменше тиждень. Новина про неї вже встигла налякати місцевих. Територія ГЕС огороджена, але ніщо не заважає звіру перепливти через вузьке русло Дніпра, а там розташовані пляжі з людьми.

Люди незадоволені, що влада нічого не робить для пошуків тварини. Натомість міський голова Канева пояснив, що на його заклики відгукнулися лише працівники місцевого заповідника.

Пообіцяли, що приїдуть поставлять фотопастки якісь. На цьому історія закінчується, бо подальший розвиток я, чесно кажучи, не знаю. Де вона та чи це пума взагалі – невідомо,

– зауважив мер Ігор Ренькас.

Чи справді це пума

У Канівському природному заповіднику розглядають всі варіанти, хто ж це може бути. Зокрема, обговорюють і екзогібриди свійських тварин з дикими. Однак якщо це справді дикий звір – чекати біля ГЕС своїх ловців він не буде.

"Територія проживання для великого хижака-м'ясоїда – дуже велика. Йому щоб забезпечити себе харчем навіть в природних середовищем потрібно декілька десятків тисяч гектарів", – сказав головний природознавець Канівського природного заповідника Олег Петриченко.

Такий великий хижак може тримати половину канівського району,

– додав він.

Тварину будуть відстежувати, ловити планують за допомогою системи пасток та за необхідності – транквілізатора.

Чи небезпечна тварина для людей

"Прямого полювання на людину вони не ведуть. Їм достатньо харчуватися. Звісно, є небезпека, коли можуть з'явитися бажаючі герої, аби здобути трофей. Тоді почнеться факт агресії. Як будь-яка тварина, загнана в кут, може бути незрозуміла реакція", – зауважив Петриченко.

Як потрапила сюди кішка – невідомо. За версією місцевих, вона жила у будинку багатія, а потім втекла звідти або ж втекла з баржі, яка її перевозила Дніпром.

Пума на пляжі у Каневі: дивіться відео

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.