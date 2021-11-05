"Птицей года 2021" выбрали летучую мышь: почему так вышло

Длиннохвостая летучая мышь пекапека выиграла ежегодный конкурс "Птица года" в Новой Зеландии. Все потому, что организаторы хотели привлечь внимание к проблеме исчезновения животных-эндемиков.

На конкурс птиц в этом году впервые допустили млекопитающих. В голосовании приняли участие 58 тысяч человек со всего мира – это максимум за всю историю конкурса.

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У летучей мыши были влиятельные поклонники



Длиннохвостая летучая мышь / Фото Alamy

Пекапека победили других птиц с отрывом в 3 тысячи голосов. Всего за них проголосовали около 7 тысяч человек.

Вероятно, летучим мышам помогли победить влиятельные фанаты. Министерство окружающей среды Новой Зеландии публично выражало свою поддержку именно этому виду.

Но не все остались довольны такой новостью. Многие новозеландцы считают, что победа летучей мыши подрывает идею конкурса. По их мнению, участвовать все-таки могут только птицы.

Что известно о длиннохвостой летучей мыши Пекапека – животные-эндемики, они живут только на территории этой страны. Летучим мышам угрожают те же проблемы, что и другим видам: деятельность человека, из-за которой они теряют среду для существования, изменение климата и хищники.

2 место – попугай какапо



Попугай какапо / Фото Brent Stephenson / Legion Media

Эти птицы активны преимущественно ночью. Интересной особенностью этих попугаев является то, что они прячутся от хищников, маскируясь кустами.

В 2020 году именно попугаи какапо стали победителями конкурса.

3 место – новозеландский стрелок

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашиваякоторый не только вкусен, но и полезен.



Птичка стрелок / Фото Lake Sylvan / Rifleman / Wikipedia

Это птицы семейства крапивников. Племена майори считают их посланниками богов на земле.

Стрельцы живут в кустарниках и имеют крошечные размеры: рост до 10 сантиметров и вес до 9 грамм.

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Конкурс "Птица года": что известно