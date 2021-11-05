На конкурс птахів цього року уперше допустили ссавців. У голосуванні взяли участь 58 тисяч осіб з усього світу – це максимум за всю історію конкурсу.
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У кажана були впливові прихильники
Довгохвостий кажан / Фото Alamy
Пекапека перемогли інших птахів з відривом у 3 тисячі голосів. Усього за них проголосували близько 7 тисяч людей.
Ймовірно, кажану допомогли перемогти впливові фанати. Міністерство довкілля Нової Зеландії публічно висловлювало свою підтримку саме цьому виду.
Але не всі залишилися задоволені такою новиною. Чимало новозеландців вважає, що перемога кажана підриває ідею конкурсу. На їх думку, брати участь все ж можуть тільки птахи.
Що відомо про довгохвостого кажанаПекапека – тварини-ендеміки, вони мешкають тільки на території цієї країни. Кажанам загрожують ті ж проблеми, що й іншим видам: діяльність людини, через яку вони втрачають середовище для існування, зміна клімату та хижаки.
2 місце – папуга какапо
Папуга какапо / Фото Brent Stephenson / Legion Media
Ці птахи активні переважно вночі. Цікавою особливістю цих папуг є те, що вони ховаються від хижаків, маскуючись кущами.
У 2020 році саме папуги какапо стали переможцями конкурсу.
3 місце – новозеландський стрілець
Пташка стрілець / Фото Lake Sylvan / Rifleman / Wikipedia
Це горобцеподібні птахи. Племена майорі вважають їх посланцями богів на землі.
Стрільці живуть у чагарниках та мають крихітні розміри: зріст до 10 сантиметрів та вагу до 9 грамів.
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Конкурс "Пташка року": що відомо
- Цей конкурс проходить у Новій Зеландії вже 16 років поспіль, з 2005-го. Його проводить організація Forest & Bird.
- Мешканці Нової Зеландії ставляться до голосування дуже серйозно: вони займаються агітацією та навіть створюють "передвиборні штаби".
- Новозеландці роблять для птахів профілі в тіндері, а також закликають зірок підтримати того чи іншого "кандидата".
- На конкурсі навіть бувають скандали. У 2018 році організатори звинуватили австралійців у фальсифікації: за птаха кавау тоді "нелегально" вкинули 300 голосів. У накрутці голосів звинувачували навіть символ Нової Зеландії – птаха ківі.