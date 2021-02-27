Черный стриж всю жизнь проводит в полете. Его короткие лапки не приспособлены к какому-либо виду передвижения. Зато своими сверхпрочными конечностями, как крючком, стриж способен зацепиться за малейший выступ на вертикальной поверхности.

Черные чижи прекрасно приспособлены к естественной среды обитания, а продолжительность их жизни составляет четверть века, а иногда и больше.

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Как выглядит стриж

Относительно небольшой черный стриж – чрезвычайно интересная птица. Он принадлежит к роду стрижей и семейству стрижным. Многим эти птицы известны под названием башенный стриж.

Своей формой стрижи напоминают ласточек. На горле и подбородке хорошо просматривается округлое пятно беловатого цвета. Глаза и клюв темного цвета, а лапы характеризуются светло-бурой окраской.



Черные стрижи внешне напоминают ласточек / Фото Getty Images

Особенность молодых птиц – светлый оттенок перья с грязно-белой каймой. В летний период оперение способно сильно выгорать, поэтому внешний вид стрижей становится менее представительным.

Интересные факты о стрижах

Черный стриж – единственная птица, которая способна питаться, пить, спариваться и даже спать во время полета . Он может проводить в воздухе несколько лет и не садиться на землю.

. Он может проводить в воздухе несколько лет и не садиться на землю. Сначала основным местом жительства стрижей были горные местности, поросшие густыми лесами. Однако сейчас эти птицы все чаще поселяются неподалеку от человеческих жилищ и водоемов.

Стрижи совершенно не умеют ходить. С помощью коротких и очень сильных лап, эти птицы легко цепляются за любые шероховатые поверхности на вертикальных стенах или скалах.



Стрижи могут зацепиться почти за любую вертикальную поверхность / Фото Getty Images

Они относятся к тем немногим птицам, которые способны уничтожать огромное количество вредителей, в частности, тополевую моль и комаров.

В дикой природе у черных стрижей практически нет врагов. Однако они страдают от полостных клещей, которые способны вызвать довольно серьезные заболевания у птиц.

Птенцы способны впадать в своеобразное оцепенение, которое сопровождается снижением температуры тела и замедленным дыхания. Таким образом накопленные жировые запасы позволяют им относительно легко выдерживать недельное голодание. Когда родители возвращаются, птенцы выходят из состояния вынужденной спячки, и в результате усиленного питания, очень быстро набирают потерянный вес.



Птенцы способны впадать в состояние анабиоза / Фото Getty Images

В процессе выращивания потомства самец за раз способен принести в клюве примерно тысячу насекомых .

. Взрослые стрижи могут терять треть своего веса абсолютно без вреда для здоровья и с полным сохранением двигательной активности.

Молодые птицы в осенний период отправляются на зимовку в теплые страны и остаются там примерно на 3 года. Достигнув половой зрелости, стрижи возвращаются на места гнездования, где и выводят собственное потомство.

Черные стрижи – самые быстрые и очень выносливые птицы. Средняя скорость полета может достигать 120 километров в час, что почти вдвое превышает скорость полета ласточки.



Стрижи могут летать со скоростью 120 километров в час / Фото Getty Images