Стадо лосей пересекало покрытую льдом реку, чтобы попасть в другую часть леса. Многим это удалось, однако 12 животных провалились под лед и не могли самостоятельно выбраться из воды.

Читайте также Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Когда Райли Стюарт проезжала мимо, увидела лосей. Она обратилась в департамент охоты и рыболовства штата Вашингтон, но сотрудники отказались приехать. По их словам, они не хотели вмешиваться в естественные процессы. Тогда Райли принялась звонить друзьям и родственникам, чтобы они помогли ей спасти лосей.

Вместе они смогли вытащить из холодной реки 6 животных. После этого их обтерли, накормили и накрыли несколькими теплыми одеялами. Однако самого маленького лося пришлось отогревать дольше всего.

Смотрите фото: как спасали лосей

Интересно Маленькая зебра дружит с младенцем-носорогом: детали невероятной истории

"Все женщины отогревали маленького лосенка. Они лежали и обнимали его, пока его состояние не улучшилось", — вспомнила Райли Стюарт.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

В Виннице живет умный пеликан Патрик: смотрите видео