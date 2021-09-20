Пушистик по кличке Форбс жил со своими владельцами в Абердине, Шотландия. В возрасте 2 лет котик пропал.

Когда Форбс исчез, его владельцы, Нил и Люси Хендерсон, не могли найти себе места. Они искали любимца в течение 9 месяцев, однако безрезультатно.

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Искали изо всех сил

Наш друг сделал объявление, мы шли от двери до двери в своем районе. Мы просили людей проверять гаражи и сараи – считали, что кота могли закрыть внутри, – рассказывают владельцы.

В конце концов, паре пришлось смириться, что кот больше не вернется к ним. Вскоре Нил и Люси переехали в Эдинбург.



Супруги долго искало своего котика / Фото SPCA

Мечты сбываются

А через 10 лет к Люси позвонили. Неподалеку старого дома Хендерсонов нашли бездомного кота. После сканирования микрочипа оказалось, что это – пропавший Форбс.

Моя жена позвонила, когда я был на автомагистрали и сказала, что я должен остановиться. Я был совсем не готов к тому, что мне собирались сказать. Я был поражен, услышав, что Форбса нашли, – делится Нил.



Кота вернули владельцам через 10 лет / Фото SPCA

Мужчина решил немедленно ехать домой. И уже на следующий день пара помчалась к Абердину.

Они сразу узнали своего кота. 12-летний Форбс крепко их обнял лапками. Владельцы надеются, что котик узнал их через столько лет.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ.делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Сейчас кот живет в новом доме семьи в Эдинбурге. Его постепенно знакомят с 2 кошками, которые живут здесь.

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Форбс – очень общительный и ласковый котик. Однако узнать, где он провел целых 10 лет, к сожалению, невозможно.