Кот по имени Анакин стал звездой сети, когда его хозяин рассказал о странной привычке любимца. Еще бы, в основном коты рычат и шипят на пылесос, прячась в темном углу.
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Кот наслаждается массажем от пылесоса
Житель Турции рассказал, что его рыжий кот не любит почесывание. Впрочем, он компенсирует это массажем от пылесоса. Каждый раз во время уборки Анакин бежит к шумной технике, чтобы его "убрали" первым.
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В комментариях пользователи шутят, мол, тоже хотели бы, чтобы их любимцы не боялись пылесоса. Однако, в большинстве своем они не такие смелые четвероногие: бегут только от одного вида пылесоса.
- "Мои коты бы перенесли инсульт, если бы я такое сделал"
- "Между тем мой кот боится обуви";
- "Мой кот буквально убил бы меня. Мне бы понадобилось 9 жизней";
- "Мой кот убегает даже от звука колес пылесоса".
Кот наслаждается массажем от пылесоса: смотрите видео
Почему коты боятся пылесоса и других шумных предметов
Источник: PetPlan
- Кот может бояться любого звука, с которым имеет негативную ассоциацию. Эти четвероногие могут бояться фейерверков, громких ударов, грома или бытовой техники.
- Такая фобия может возникнуть с детства или появиться во взрослом возрасте.
- Если коты с детства не слышат ежедневных звуков людей, то, скорее всего, что они вырастут, боясь их.
- Котенок, который воспитывался в достаточно шумном доме, реже будет иметь фобию звука.
- По поводу взрослых котов, то у них страх перед бытовой техникой или громом, может возникнуть после эмоционального стресса. Например, кот мог спать и внезапно испугаться, не подозревая об угрозе.