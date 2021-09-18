Кот по имени Анакин стал звездой сети, когда его хозяин рассказал о странной привычке любимца. Еще бы, в основном коты рычат и шипят на пылесос, прячась в темном углу.

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Кот наслаждается массажем от пылесоса

Житель Турции рассказал, что его рыжий кот не любит почесывание. Впрочем, он компенсирует это массажем от пылесоса. Каждый раз во время уборки Анакин бежит к шумной технике, чтобы его "убрали" первым.

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В комментариях пользователи шутят, мол, тоже хотели бы, чтобы их любимцы не боялись пылесоса. Однако, в большинстве своем они не такие смелые четвероногие: бегут только от одного вида пылесоса.

"Мои коты бы перенесли инсульт, если бы я такое сделал"

"Между тем мой кот боится обуви";

"Мой кот буквально убил бы меня. Мне бы понадобилось 9 жизней";

"Мой кот убегает даже от звука колес пылесоса".

Кот наслаждается массажем от пылесоса: смотрите видео

Почему коты боятся пылесоса и других шумных предметов

Источник: PetPlan