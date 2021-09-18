Кіт на ім'я Анакін став зіркою мережі, коли його господар розповів про дивну звичку улюбленця. Ще б пак, здебільшого коти гарчать і шиплять на пилосос, ховаючись у темному кутку.
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Кіт насолоджується масажем від пилососу
Житель Туреччини розповів, що його рудий кіт не любить чухання. Втім, він компенсує це масажем від пилососа. Кожен раз під час прибирання Анакін біжить до шумної техніки, щоб його "прибрали" першим.
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У коментарях користувачі жартують, мовляв, теж хотіли б, щоб їхні улюбленці не боялися пилососа. Проте, у більшості не такі сміливі чотирилапі: тікають лише від одного вигляду пилососа.
- "Мої коти б перенесли інсульт, якби я таке зробив"
- "Тим часом мій кіт боїться взуття";
- "Мій кіт буквально вбив би мене. Мені б знадобилося 9 життів";
- "Мій кіт тікає навіть від звуку коліс пилососа".
Кіт насолоджується масажем від пилососу: дивіться відео
Чому коти бояться пилососу та інших шумних предметів
Джерело: PetPlan
- Кіт може боятися будь-якого звуку, з яким має негативну асоціацію. Ці чотирилапі можуть боятися феєрверків, гучних ударів, грому чи побутової техніки.
- Така фобія може виникнути з дитинства чи з'явитися у дорослому віці.
- Якщо коти змалечку не чують щоденних звуків людей, то, скоріш за все, що вони виростуть, боячись їх.
- Кошеня, яке виховувалося в досить галасливому будинку, рідше матиме фобію звуку.
- Щодо дорослих котів, то у них страх перед побутовою технікою чи громом, може виникнути після емоційного стресу. Наприклад, кіт міг спати і раптово перелякатися, не очікуючи загрози.