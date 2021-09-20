Коли Форбс зник, його власники, Ніл та Люсі Хендерсон, не могли знайти собі місця. Вони шукали улюбленця протягом 9 місяців, однак безрезультатно.

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Шукали з усіх сил

Наш друг зробив оголошення, ми йшли від дверей до дверей у своєму районі. Ми просили людей перевіряти гаражі та сараї – вважали, що кота могли закрити всередині, – розповідають власники.

Зрештою, парі довелося змиритися, що кіт більше не повернеться до них. Незабаром Ніл та Люсі переїхали до Единбурга.



Подружжя довго шукало свого котика / Фото SPCA

Мрії здійснюються

А через 10 років до Люсі зателефонували. Неподалік старого будинку Хендерсонів знайшли бездомного кота. Після сканування мікрочипу виявилося, що це – зниклий Форбс.

Моя дружина подзвонила, коли я був на автомагістралі й сказала, що я маю зупинитися. Я був зовсім не готовий до того, що мені збиралися сказати. Я був вражений, почувши, що Форбса знайшли, – ділиться Ніл.



Кота повернули власникам через 10 років / Фото SPCA

Чоловік вирішив негайно їхати додому. І вже наступного дня пара помчалася до Абердину.

Вони одразу впізнали свого кота. 12-річний Форбс міцно їх обійняв лапками. Власники сподіваються, що котик упізнав їх через стільки років.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Зараз кіт мешкає у новому домі родини в Единбурзі. Його поступово знайомлять з 2 кішками, які живуть тут.

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Форбс – дуже товариський і ласкавий котик. Однак дізнатися, де він провів цілих 10 років, на жаль, неможливо.