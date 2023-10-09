В Лондоне открылась выставка фекалий животных Куратором Трейси Ли, известной художницы и бывшего смотрителя зоопарка, эта коллекция собиралась в течение двух десятилетий. Предлагая увлекательный взгляд на мир экскрементов, выставка обещает стать побуждением к размышлению для посетителей всех возрастов. Смотрите также Среди них даже домашний кот: ученые обнаружили 125 видов светящихся под ультрафиолетом млекопитающих.

В 2001 году Трейси Ли взялась за уникальную попытку, когда начала копить фекалии. Ее вдохновило то, что она искренне попрощалась со своей любимой слонихой Гитой. Из-за нужды животного в более просторной среде обитания Гиту переместили из Лондонского зоопарка в зоопарк Випснейд.

Когда ты работаешь с этими животными, то влюбляешься в них. Они становятся твоей семьей. Если они больны, ты остаешься с ними ночевать, ты с ними на Рождество... Когда грузовик уехал в темноту, я чувствовала себя опустошенной. Я взяла одну из фекалий Гиты и подумала: "Это последнее, что я имею от Гиты",

– вспоминает она.

Этот первый "экспонат" положил начало. Впоследствии двух носорогов, по имени Рози и Джос, перевезли в альтернативные зоопарки, что побудило Трейси взять второй образец.

Трейси Ли с одним из экспонатов выставки / Фото благотворительной организации Creative Youth

В течение двух десятилетий Ли усердно расширяла коллекцию, тщательно высушивая фекалии и сохраняя их как в сарае своей подруги, так и в своем. Она даже обратилась за помощью к коллегам-профессионалам в разных зоопарках, чтобы расширить свой сборник.

Два года назад Трейси Ли перешла с должности смотрителя зоопарка на творческие обязанности. теперь она раскрашивает пространство зоопарка, делает открытки и вывески.

Это отличная выставка, поскольку она дает посетителям возможность говорить о кале — и это то, что привлекает людей всех возрастов. Мне особенно хочется использовать выставку Трейси, чтобы познакомить молодежь с условиями, в которых сейчас находится природа,

– говорит Робин Гатчинсон, основатель благотворительной организации Creative Youth.

По состоянию на 7 октября уже более 1 000 школьников зарегистрировались на выставке "Происхождение фекалий".