Когда сиба-ину, которого назвали Денг-Денг, был 1 год, хозяин привел его в Центр дрессировки животных. Его должны были научить разным командам, например, сидеть, подавать лапу, не брать ничего без разрешения.

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Мужчина заплатил за год содержания и пропал. Более 7 лет пытались заставить хозяина забрать собаку и оплатить долги. Со временем сотрудники Центра решили найти собаке новую лучшую семью.



Денг-Денг / Фото BBC

Как проходил аукцион

Суд Пекина постановил выставить 8-летнего пса на аукцион после того, как не удалось найти его владельца. Стартовая цена была символическая – 78 долларов, а торги должны были продолжаться сутки.

Однако в трансляцию начали заходить люди со всего мира, которые каждый раз поднимают ставки. Поэтому аукцион пришлось продлить еще на 5 часов.

Финальная ставка была – 25 тысяч долларов. Теперь Денг-Денг отправится в новую семью.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Что известно о породе Сиба-ину

Существует несколько гипотез о происхождении его названия. По одной из них слово "сиба" может быть производным от слова "сибафу", что означает пучок травы, так как цвет шерсти напоминает цвет пожелтевшей травы. За другой – происходит от старого местного значения слова "маленький".

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Сиба-ину очень дисциплинированы и опрятны, отличаются умом и сообразительностью. В доме собаки неплохо уживаются со всеми, включая кошек. Исключение – птицы и грызуны, которые воспринимаются ими как добыча.

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