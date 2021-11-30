Пробежал более 60 километров, чтобы найти хозяев: собаку случайно забыли во время путешествия

Хозяева случайно забыли собаку на автозаправке. Чтобы вернуться в семью, пес пробежал более 60 километров.

Собаку, которую назвали Доу Доу, хозяева взяли с собой в путешествие. Однако на одной из автозаправок четвероногий незаметно выскочил из авто.

Важно Особенности питания собак малых пород: какой корм выбрать для любимца

О том, что Доу Доу исчез, хозяева узнали уже дома. С момента, когда они в последний раз его видели, прошло около 7 часов.

На следующий день семья отправилась искать собаку на автозаправке, где догадались, что ее случайно забыли. Более 2 часов они осматривали местность и опрашивали прохожих, но четырехлапого никто не видел. Впоследствии они еще несколько раз возвращались, но все поиски были напрасны.

Хозяева уже не верили, что сможет вернуть Доу Доу. Они надеялись, что какой-нибудь добрый человек подберет его и будет заботиться.



Доу Доу / Фото Qianjiang Evening News

Однако через месяц на пороге их дома появился потерянный домашний питомец. Собаке удалось найти свой дом, расположенный в 60 километрах, от места, где его забыли, и безопасно добраться. Однако он был грязным и очень истощенным.

Читайте также Как ретриверы помогают пациентам больниц быстрее выздороветь: фотодоказательство метода

Доу Доу сразу накормили и покупали. Он очень похудел, однако не получил никаких травм. Теперь его глаза снова сияют, ведь любящая семья рядом.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет