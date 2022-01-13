Прятал под своим крылом и грел: гусь поразил заботой о щенке

Пользователей социальных сетей поразило фото с заботливым гусем. Все потому, что животное обнимало щенка.

Автор фотографий рассказал, что в холодное дождливое утро увидел коммуникацию гуся и новорожденного щенка.

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Птица взяла кроху под свое крыло и пыталась согреть, а также спрятать от ливня. Благодаря такому уюту и заботе малыш даже заснул.

Мужчина признался, что сначала считал, будто гусь напал щенка. Однако впоследствии убедился, что он его защищает.

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Гусь обнимает щенка / Фото фейсбук

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Важно, что запись была дополнена после распространения истории. "Мы рады сообщить, что вскоре после того, как фотографии были загружены в фейсбук, щенка и гуся вместе усыновили. Теперь у них будет крепкая дружба в домашних условиях. Теперь они неразлучны", – сообщил автор публикации.

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