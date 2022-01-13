Автор світлин розповів, що в холодний дощовий ранок побачив комунікацію гусака та новонароджене цуценя.

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Птаха взяла крихітку під своє крило та намагалася зігріти, а також сховати від зливи. Завдяки такому затишку та турботі, малюк навіть заснув.

Чоловік зізнався, що спочатку вважав, ніби гуска напала цуценя. Проте згодом переконався, що вона його захищає.

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Гусак обіймає цуценя / Фото фейсбук

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Важливо, що допис доповнили після розповсюдження історії. "Ми раді повідомити, що невдовзі після того, як світлини були завантажені у фейсбук, цуценя і гусака разом усиновили. Тепер вони матимуть міцну дружбу в домашніх умовах. Тепер вони нерозлучні", – повідомив автор публікації.

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