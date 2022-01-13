Автор світлин розповів, що в холодний дощовий ранок побачив комунікацію гусака та новонароджене цуценя.
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Птаха взяла крихітку під своє крило та намагалася зігріти, а також сховати від зливи. Завдяки такому затишку та турботі, малюк навіть заснув.
Чоловік зізнався, що спочатку вважав, ніби гуска напала цуценя. Проте згодом переконався, що вона його захищає.
Гусак обіймає цуценя / Фото фейсбук
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Важливо, що допис доповнили після розповсюдження історії. "Ми раді повідомити, що невдовзі після того, як світлини були завантажені у фейсбук, цуценя і гусака разом усиновили. Тепер вони матимуть міцну дружбу в домашніх умовах. Тепер вони нерозлучні", – повідомив автор публікації.