Приседал и отжимался: спортивная собака устроила домашнюю тренировку
21 января 2022 , 14:36Читати новину українською
Источник:ilovemydogsomuch
В социальных сетях пользователей развеселил спортивный доберман. Все потому, что собака решила активно заняться спортом.
Согласно ролику, доберман, которого назвали Джек, решил заняться спортом.
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Четвероногий смотрел телевизор и повторял все упражнения, которые там демонстрировали. При этом его тренерами был другой доберман со своим владельцем.
Смотрите видео: как собака занимается спортом
В комментариях люди активно оставляли свои комментарии. Часть из них была удивлена, а другая завидовала мотивации четырехлапого:
- "Даже собака готовится к лету, а не ест 3 булки в час".
- "Такой умный. Я даже немного мотивировалась".
- "Собака занимается фитнесом, теперь я видел все".
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