Приседал и отжимался: спортивная собака устроила домашнюю тренировку

В социальных сетях пользователей развеселил спортивный доберман. Все потому, что собака решила активно заняться спортом.

Согласно ролику, доберман, которого назвали Джек, решил заняться спортом.

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Четвероногий смотрел телевизор и повторял все упражнения, которые там демонстрировали. При этом его тренерами был другой доберман со своим владельцем.

Смотрите видео: как собака занимается спортом

В комментариях люди активно оставляли свои комментарии. Часть из них была удивлена, а другая завидовала мотивации четырехлапого:

"Даже собака готовится к лету, а не ест 3 булки в час".

"Такой умный. Я даже немного мотивировалась".

"Собака занимается фитнесом, теперь я видел все".

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Вы проявляете любовь к своему песику, когда заботитесь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайтевключающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.