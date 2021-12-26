Вид, занесенный в Красный список Международного союза охраны природы, получил шанс к спасению. В начале декабря в зоопарке Нью-Йорка вылупились 6 детенышей комодского варана.

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Новорожденные ящерицы могут стать светлым будущим для вида.

Что известно о варанах Комодский варан может достигать более 65 килограммов и 3 метра в длину. Рептилии ядовиты – их укус может причинить вред людям. Кроме того, хищники – настоящие обжоры. Вараны могут поглощать за 1 раз 80% массы своего тела. Живут животные в Индонезии.

Сейчас только 350 особей из 1200 в мире могут размножаться, что несет угрозу для целого вида. Кроме того, вараны могут быть каннибалами, что заставляет организовывать им отдельные вольеры.

В США родились комодские вараны: смотрите видео

Животным грозит изменение климата – глобальное потепление и повышение уровня моря могут навредить варанам.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

Зоопарк Бронкса призвал посетителей и подписчиков на ютуб-канале обратить внимание на то, что животные нуждаются в защите и восстановлении – это можно сделать, уменьшив загрязнение среды.

Драконы Комодо являются одними из самых очаровательных видов на планете, и эти детеныши станут будущим для этого вида. Они станут отличными послами для своих диких собратьев, поскольку помогут нам повысить осведомленность о потребностях сохранения природы.

– отметил Дон Бойер, куратор герпетологии в зоопарке Бронкса.

Детеныш комодского варана / Фото зоопарка Бронкса