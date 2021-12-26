Вид, занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, отримав шанс до порятунку. На початку грудня в зоопарку Нью-Йорка вилупилися 6 дитинчат комодського варана.
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Новонароджені ящірки можуть стати світлим майбутнім для виду.
Що відомо про варанівКомодський варан може сягати понад 65 кілограмів та 3 метри у довжину. Рептилії отруйні – їх укус може завдати шкоди людям. Окрім того, хижаки – справжні ненажери. Варани можуть поглинати за 1 раз аж 80% маси свого тіла. Живуть тварини в Індонезії.
Зараз лише 350 особин з 1200 у світі можуть розмножуватися, що несе загрозу для цілого виду. Окрім того, варани можуть бути канібалами, що змушує організовувати їм окремі вольєри.
У США народилися комодські варани: дивіться відео
Тваринам загрожує зміна клімату – глобальне потепління та підвищення рівня моря можуть нашкодити варанам.
Зоопарк Бронксу закликав відвідувачів та підписників на ютуб-каналі звернути увагу на те, що тварини потребують захисту та відновлення – це можна зробити, зменшивши забруднення середовища.
Дракони Комодо є одними з найчарівніших видів на планеті, і ці дитинчата стануть майбутнім для цього виду. Вони стануть чудовими послами для своїх диких побратимів, оскільки допоможуть нам підвищити обізнаність про потреби збереження природи,
– зазначив Дон Бойер, куратор герпетології в зоопарку Бронксу.
Дитинча комодського варана / Фото зоопарку Бронксу