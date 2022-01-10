Приравняли к детям: в Испании будут учитывать интересы животных во время разводов
Источник:El Pais
Домашних питомцев в Испании признали разумными существами. Теперь животных нельзя так просто забрать у владельца в случае развода.
Суды будут обязательно учитывать благополучие животных, если семейная пара будет разводиться. Проще говоря, суд будет решать, с кем останется любимец.
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Как работает новый закон
В Испании животные больше не имеют статус объекта. Отныне их нельзя изъять, покинуть, плохо относиться к ним или насильственно разлучить с одним из владельцев.
Даже если хозяева принимают решение расторгнуть брак, домашний любимец имеет право видеться с обоими из них. Бывшие супруги должны совместно заниматься животными. Суд может обязать обоих людей разделять расходы на животное и так далее.Позаботьтесь о здоровье вашего домашнего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, которое станет отличной основой его ежедневного рациона.
При этом не важно, это домашние животные или дикие.
Если выяснится, что кто-то из супругов издевался над животным, ему могут запретить видеться с собственными детьми по решению суда.
Также зверей теперь можно вносить в завещание.
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Как работает зоозащитный закон в Украине
- В Украине вступил в силу зоозащитный закон №2351. Он ужесточает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
- В законе также прописаны правила выгуливания животных и требования к владельцам: например, животных нельзя оставлять запертыми в салоне авто или привязанными к магазину.
- Закон также запрещает дарить животных в качестве призов и фотографироваться с ними за деньги.
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