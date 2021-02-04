В Украине приняли закон о ветеринарной медицине: что изменится для владельцев животных
Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, предусматривающий развитие ветеринарной медицины. Также новый закон будет способствовать развитию агропромышленного комплекса, животноводства и пищевой промышленности.
Источник: 24 канал
4 февраля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "Про ветеринарную медицину и благополучие животных".
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Закон обязывает владельцев создавать для животных надлежащие условия проживания / Фото Livejournal
Что предусматривает новый закон:
- применение противомикробных препаратов, что улучшит эпизоотическую (связанную с распространением болезней – 24 канал) ситуацию в Украине,
- создание надлежащих условий для содержания и убоя сельскохозяйственных животных,
- уменьшение количества ветеринарных документов –это упростит условия хозяйственной деятельности,
- упрощение ввоза живых животных в Украину,
- рост ответственности за нарушение законов в сфере ветеринарной медицины,
- развитие частной ветеринарной медицины в селе,
- возможность существования электронных рецептов наравне с бумажными.
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