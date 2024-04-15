Анастасия Тихая, которая вместе с мужем эвакуировала собак с инвалидностью из Ирпеня, говорит, что соседи жалуются на лай, хотя они всячески пытались его минимизировать. Девушка получала угрозы по телефону, что собак могут отравить.

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Приют для животных-инвалидов в Ирпене закрывают

Девушка отметила, что приют закрывают и из-за долгов за лечение хвостиков. Также у нее пока нет возможности платить за аренду и помещения для животных-инвалидов.

Если коротко, наших животных выживают! Один из самых масштабных приютов для животных инвалидов хотят уничтожить...

– сообщила Настя.

На фоне таких угроз и жалоб зооволонтер попросила всех неравнодушных финансово помочь с переездом 200 собак и 70 котов.

Житель приюта / Фото из инстаграма @dom.khvostov

Поскольку сбор закрывался медленно, Алина Боднар написала в своем Facebook, что "вынужденный переезд означает, что мы не прошли тест на человечность".

На этот пост отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский, и отметил, что может закрыть сбор в 750 тысяч гривен самостоятельно. Однако хочет, чтобы украинцы также поддержали Анастасию.

Поэтому, следующий шаг – переезд. Теперь Анастасия Тихая, при поддержке украинцев, может выплатить долги за лечение животных, и будет иметь возможность покрыть переезд приюта "Дом особых хвостиков".

Добавим, зооволонтер уже поблагодарила в соцсетях всех, кто присоединился к сбору средств. Также она заявила, что новый приют будет еще лучше – станет более модернизированным.