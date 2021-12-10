Мужчина по имени Том Фридман ухаживает за несколькими поросятами. Среди них – свинка Билли и ее братец – особенный поросенок по имени Моби.

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До того, как их нашел Фридман, животные жили во влажном подвале. Теперь свинки наслаждаются пространствами и гуляют со своим новым владельцем.

Я не могу поверить, что кто-то может считать этих сказочных созданий беконом,

– отметил мужчина.

Поросята нашли новый дом: смотрите милое видео

Моби и Билли стали жителями фермы площадью 77 акров в штате Нью-Йорк.

Особенный поросенок нашел свой дом

Моби, которого нашли в подвале – необычный поросенок. Свинка небольшая по сравнению с другими животными, и имеет неврологические проблемы. Несмотря на все невзгоды, которые пришлось пережить Моби, он быстро адаптировался на ферме и стал самым активным поросенком среди товарищей.

Голова Моби искривлена, а шея немного деформирована, у него проблемы с пищеварением, поэтому ему нужно больше времени, чтобы поесть, но он счастлив... У Моби просто есть счастье, которое вдохновляет других,

– сказал Фридман.

Фермер и Моби / Фото из инстаграма Фридмана

Моби – очень общительный поросенок. Мужчина отмечает, что свинка постоянно прижимается к нему и хочет внимания хозяина.

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на диковинки. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Фридман рассказал, что свиньи – чрезвычайно разумные существа. Они понимают свои имена и даже реагируют на них. Они – вежливые и нежные животные, которым также нужно внимание и любовь.