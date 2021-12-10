Чоловік на ім’я Том Фрідман доглядає за кількома поросятами. Серед них – свинка Біллі та її братик – особливе порося на ім’я Мобі.

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До того, як їх знайшов Фрідман, тварини жили у вологому підвалі. Тепер свинки насолоджуються просторами та гуляють зі своїм новим власником.

Я не можу повірити, що хтось може вважати цих казкових створінь беконом,

– зазначив чоловік.

Поросята знайшли новий дім: дивіться миле відео

Мобі та Біллі стали мешканцями ферми площею 77 акрів у штаті Нью-Йорк.

Особливе порося знайшло свій дім

Мобі, якого знайшли у підвалі – незвичайне порося. Свинка невелика порівняно з іншими тваринами, та має неврологічні проблеми. Попри всі негаразди, які довелося пережити Мобі, він швидко адаптувався на фермі та став найактивнішим поросям серед товаришів.

Голова Мобі викривлена, а шия трохи деформована, він має проблеми з травленням, тому йому потрібно більше часу, щоб поїсти, але він щасливий… Мобі просто має щастя, яке надихає інших,

– сказав Фрідман.

Фермер та Мобі / Фото з інстаграму Фрідмана

Мобі – дуже товариське порося. Чоловік зазначає, що свинка постійно притискається до нього та хоче уваги господаря.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Фрідман розповів, що свині – надзвичайно розумні істоти. Вони розуміють свої імена та навіть реагують на них. Вони – ввічливі та ніжні тварини, яким також потрібна увага та любов.