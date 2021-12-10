Чоловік на ім’я Том Фрідман доглядає за кількома поросятами. Серед них – свинка Біллі та її братик – особливе порося на ім’я Мобі.
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До того, як їх знайшов Фрідман, тварини жили у вологому підвалі. Тепер свинки насолоджуються просторами та гуляють зі своїм новим власником.
Я не можу повірити, що хтось може вважати цих казкових створінь беконом,
– зазначив чоловік.
Поросята знайшли новий дім: дивіться миле відео
Мобі та Біллі стали мешканцями ферми площею 77 акрів у штаті Нью-Йорк.
Особливе порося знайшло свій дім
Мобі, якого знайшли у підвалі – незвичайне порося. Свинка невелика порівняно з іншими тваринами, та має неврологічні проблеми. Попри всі негаразди, які довелося пережити Мобі, він швидко адаптувався на фермі та став найактивнішим поросям серед товаришів.
Голова Мобі викривлена, а шия трохи деформована, він має проблеми з травленням, тому йому потрібно більше часу, щоб поїсти, але він щасливий… Мобі просто має щастя, яке надихає інших,
– сказав Фрідман.
Фермер та Мобі / Фото з інстаграму Фрідмана
Мобі – дуже товариське порося. Чоловік зазначає, що свинка постійно притискається до нього та хоче уваги господаря.
Фрідман розповів, що свині – надзвичайно розумні істоти. Вони розуміють свої імена та навіть реагують на них. Вони – ввічливі та ніжні тварини, яким також потрібна увага та любов.