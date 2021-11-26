Придется смотреть дважды: 20 фото идеально замаскированных животных
Источник:National Geographic
Сначала вы не поверите своим глазам – ведь кажется, что на этих фото совсем нет животных. Но присмотритесь повнимательнее – и будете удивлены.
"Камуфляжные" чудеса могут демонстрировать насекомые, ящерицы, рыбы, звери и птицы. Удачная маскировка – залог выживания для травоядных или успешной охоты для хищников. Именно поэтому природа позаботилась о животных на все 100%.
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Грызун
Фото National Geographic
Морской конек
Фото National Geographic
Песец
Фото National Geographic
Аллигатор
Фото National Geographic
Козел
Фото National Geographic
Заяц
Фото National Geographic
Ящерица
Фото National Geographic
Сова
Фото National Geographic
Богомол
Фото National Geographic
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Еще одна сова
Фото National Geographic
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