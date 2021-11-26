Придется смотреть дважды: 20 фото идеально замаскированных животных

Сначала вы не поверите своим глазам – ведь кажется, что на этих фото совсем нет животных. Но присмотритесь повнимательнее – и будете удивлены.

"Камуфляжные" чудеса могут демонстрировать насекомые, ящерицы, рыбы, звери и птицы. Удачная маскировка – залог выживания для травоядных или успешной охоты для хищников. Именно поэтому природа позаботилась о животных на все 100%.

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Грызун



Фото National Geographic

Морской конек



Фото National Geographic

Песец



Фото National Geographic

Аллигатор

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно,который не только вкусен, но и полезен.



Фото National Geographic

Козел



Фото National Geographic

Заяц



Фото National Geographic

Ящерица



Фото National Geographic

Сова



Фото National Geographic

Богомол



Фото National Geographic

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Еще одна сова

Фото National Geographic

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