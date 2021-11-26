Придется смотреть дважды: 20 фото идеально замаскированных животных

26 ноября 2021 , 20:19
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Источник:

National Geographic

Сначала вы не поверите своим глазам – ведь кажется, что на этих фото совсем нет животных. Но присмотритесь повнимательнее – и будете удивлены.

"Камуфляжные" чудеса могут демонстрировать насекомые, ящерицы, рыбы, звери и птицы. Удачная маскировка – залог выживания для травоядных или успешной охоты для хищников. Именно поэтому природа позаботилась о животных на все 100%.

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Грызун


Фото National Geographic

Морской конек


Фото National Geographic

Песец


Фото National Geographic

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

Аллигатор


Фото National Geographic

Козел


Фото National Geographic

Заяц


Фото National Geographic

Ящерица


Фото National Geographic

Сова


Фото National Geographic

Богомол


Фото National Geographic

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Еще одна сова

Фото National Geographic

Больше фото "замаскированных" животных смотрите здесь / Фото National Geographic

 

 

Автор: Аліна Рудченко