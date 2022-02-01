Превратился в снеговика: соцсети рассмешил шпиц после прогулки

Соцсети насмешил шпиц, который вернулся с прогулки. Через несколько дней видео с четырехлапым собрало тысячи просмотров.

На кадрах видно, что пушистый имел очень активную прогулку. Все потому, что к собаке прицепилось очень много снега.

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Придя домой, хозяева увидели на четырехлапом снежном шаре, который крепко держался на его меху.

Смотрите видео со шпицем в снегу:

Что известно о шпицах

Порода носит невероятно разносторонний характер. Они очень добродушны, добрые и открытые животные, но при этом умерский шпиц очень смелая и отважная собака. Порода энергична и требует постоянной активности. Шпицы невероятно привязываются к своим хозяевам.

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В общем, характер померанского шпица идеально подойдет активным людям, которые много двигаются, имеют возможность часто выгуливать собачку и уделять ему много внимания.

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Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте