Превратился в снеговика: соцсети рассмешил шпиц после прогулки
Источник:news.com.au
Соцсети насмешил шпиц, который вернулся с прогулки. Через несколько дней видео с четырехлапым собрало тысячи просмотров.
На кадрах видно, что пушистый имел очень активную прогулку. Все потому, что к собаке прицепилось очень много снега.
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Придя домой, хозяева увидели на четырехлапом снежном шаре, который крепко держался на его меху.
Смотрите видео со шпицем в снегу:
Что известно о шпицах
Порода носит невероятно разносторонний характер. Они очень добродушны, добрые и открытые животные, но при этом умерский шпиц очень смелая и отважная собака. Порода энергична и требует постоянной активности. Шпицы невероятно привязываются к своим хозяевам.
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В общем, характер померанского шпица идеально подойдет активным людям, которые много двигаются, имеют возможность часто выгуливать собачку и уделять ему много внимания.Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.