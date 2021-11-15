Пингвин был представителем вида Адели, живущего только на Антарктическом полуострове. Это в 3 тысячах километрах от Новой Зеландии.

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"Сначала я подумал, что это мягкая игрушка, но вдруг пингвин пошевелил головой. Тогда я понял, что он настоящий", – вспомнил Гарри Сингх.

Он отметил, что пингвин выглядел измученным и не мог войти в воду. Тогда мужчина решил позвонить спасателям, переживая за жизнь птицы.

Специалист по реабилитации пингвинов Томас Стрек сообщил, что пингвин был голоден и обезвожен. Поэтому его напоили и накормили рыбным смузи.



Путь, преодоленный пингвином / Фото The Guardian

Кроме того, он предложил вернуть птицу в Антарктиду военным самолетом. Однако в Департаменте охраны окружающей среды ему отказали. Как результат, пингвина выпустили в бухту в надежде, что он сам сможет попасть домой.

Известно, что это уже 3 схожий случай в истории страны. Пингвинов этого вида находили здесь в 1962 году и 1993 году.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

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Почему пингвин мог попасть в Новую Зеландию

Зоолог Филипп Седдон отметил, что появление пингвинов Адели в Новой Зеландии может свидетельствовать о проблемах морской экосистемы из-за изменения климата. В связи с нагревом рыба плывет в другие воды, а птицы преодолевают большие расстояния, чтобы найти еду.

Смотрите видео про пингвина: