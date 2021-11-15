Пінгвін був представником виду Аделі, що живе тільки на Антарктичному півострові. Це за 3 тисячі кілометрів від Нової Зеландії.
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"Спочатку я подумав, що це м'яка іграшка, проте раптом пінгвін поворухнув головою. Тоді я зрозумів, що він справжній", – пригадав Гаррі Сінгх.
Він зазначив, що пінгвін виглядав змученим і не міг зайти у воду. Тоді чоловік вирішив зателефонувати рятувальникам, переживаючи за життя птаха.
Фахівець з реабілітації пінгвінів Томас Стрек повідомив, що пінгвін був голодний та зневоднений. Тому його напоїли та нагодували рибним смузі.
Шлях, який подолав пінгвін / Фото The Guardian
Крім того, він запропонував повернути птицю до Антарктиди військовим літаком. Проте у Департаменті охорони навколишнього середовища йому відмовили. Як результат, пінгвіна випустили в бухту, сподіваючись, що він сам зможе потрапити додому.
Відомо, що це вже 3 схожий випадок в історії країни. Пінгвінів цього виду знаходили тут у 1962 році та 1993 році.
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Чому пінгвін міг потрапити до Нової Зеландії
Зоолог Філіп Седдон зазначив, що поява пінгвінів Аделі в Новій Зеландії може свідчити про проблеми морської екосистеми через зміни клімату. У зв'язку з нагріванням риба пливе в інші води, а птахи долають великі відстані, щоб знайти їжу.
Дивіться відео про пінгвіна: