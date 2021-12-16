"Представляем Хендрикса": Дженнифер Лопес показала нового домашнего любимца

16 декабря 2021 , 20:21
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твитер Дженнифер Лопес

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о новом члене семьи. У нее и ее любимого Бена Аффлека появился домашний любимец.

Им стал смешной котик по имени Хендрикс. Короткое видео с пушистиком звезда опубликовала в твиттере. 

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В 10-секундном ролике кот сидит возле рождественской елки и сосредоточенно смотрит в камеру. Особое внимание привлекают его вздернутые ушки.  

Представляем Хендрикса,
– подписала видео Дженнифер Лопес. 

Пользователи сети достойно встретили ушастика. Они приветствовали котика в новой семье и восхищались его взглядом:

  • "Хендрикс очень милый";
  • "Он выглядит немного растерянным";
  • "Привет, Хендрикс! Добро пожаловать в семью";
  • "Привет, киса";
  • "Какой он смешной и милый! Хендриксу очень повезло";
  • "Как он смотрит. Не могу перестать смеяться".
Чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно такими являются корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже самого требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Также у поклонников Дженнифер Лопес возникло немало вопросов. Больше всего их интересовало, какой породы котик, а также купила его звезда или взяла из приюта. Пока певица не дала на них ответы. 

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Автор: Софія Гусєва