"Представляем Хендрикса": Дженнифер Лопес показала нового домашнего любимца

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о новом члене семьи. У нее и ее любимого Бена Аффлека появился домашний любимец.

Им стал смешной котик по имени Хендрикс. Короткое видео с пушистиком звезда опубликовала в твиттере.

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В 10-секундном ролике кот сидит возле рождественской елки и сосредоточенно смотрит в камеру. Особое внимание привлекают его вздернутые ушки.

Представляем Хендрикса,

– подписала видео Дженнифер Лопес.

Пользователи сети достойно встретили ушастика. Они приветствовали котика в новой семье и восхищались его взглядом:

"Хендрикс очень милый";

"Он выглядит немного растерянным";

"Привет, Хендрикс! Добро пожаловать в семью";

"Привет, киса";

"Какой он смешной и милый! Хендриксу очень повезло";

"Как он смотрит. Не могу перестать смеяться".

Чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно такими являются корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже самого требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Также у поклонников Дженнифер Лопес возникло немало вопросов. Больше всего их интересовало, какой породы котик, а также купила его звезда или взяла из приюта. Пока певица не дала на них ответы.

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