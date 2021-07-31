Берем собаку с собой на отдых: важные правила, если едете с палатками

В жаркие летние дни многие украинцы проводят время в различных кемпингах, или просто в лесу либо у реки. В такие путешествия с палатками владельцы часто берут с собой собак.

Свежий воздух и прекрасная природа привлекают на активный отдых многих. Но если с вами едет ваш пес – обязательно позаботьтесь о его безопасности.

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Основные правила отдыха с собаками



Позаботьтесь о безопасности своего песика в кемпинге / Фото Unsplash

Берите с собой в походы только физически здоровых животных.

Обязательно наденьте на животное ошейник с адресником, а еще лучше – позаботьтесь о микрочипе.

В незнакомом месте лучше всегда держать собаку на поводке. Даже если любимец спокойный и послушный, от стресса он может неожиданно убежать.

Никогда не оставляйте собаку без присмотра.

Знайте триггеры своего пса. Если собака, например, боится лошадей или овец, или наоборот, может погнаться за зайцем и так далее – внимательно следите, чтобы этого не произошло. То же касается животных, которые боятся грома, дождя, могут убежать от громких звуков. Ответственность за безопасность вашего пса на природе лежит только на вас.

Защита от паразитов

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®



Перед поездкой на природу обязательно обработайте собаку от клещей / Фото Unsplash

Это очень важный пункт для каждого владельца. Обязательно обработайте собаку от клещей, если едете на природу. Для этого можно использовать специальные ошейники, капли, таблетки или спреи. Обратите внимание, что подавляющему большинству средств нужно время, чтобы равномерно распределиться в организме или на коже и начать защищать. Поэтому обрабатывайте собаку за несколько дней до поездки.

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Что нужно взять для собаки



Не забудьте о перечне вещей для вашего песика / Фото Unsplash