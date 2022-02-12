Мировой рекорд с самой большой свадебной церемонии для собак составляет 178 пар.
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Рекорд побить не удалось
В США популярны собачьи свадьбы / Фото Fetch portraits
Все началось в 2008 году, когда немецкая овчарка, принадлежавшая Лесли, вышла замуж за золотистого ретривера по кличке Бадди.
Я люблю собак и я люблю свадьбы,
– рассказывает женщина.
Лесли собрала песиков для церемонии в Вилла Парк, что в Иллинойсе. На церемонии собралось 160 пар – что немного "не дотянуло" до рекорда.
Песик-участник церемонии / Фото Marci J. Watts
Специальный служащий "обвенчал" собак, после чего собачки выкрикивали свое "да" – то есть громко лаяли.
После церемонии гостям предложили специальную еду – "шампанское" из козьего молока и торт со вкусом кероба, который можно давать собакам.
Цель Лесли – женить 1000 пар собак в следующий раз / Фото Tanua Boutin
В результате церемонии участникам удалось собрать более 4 тысяч долларов на благотворительность.
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