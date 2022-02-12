Мировой рекорд с самой большой свадебной церемонии для собак составляет 178 пар.

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Рекорд побить не удалось



В США популярны собачьи свадьбы / Фото Fetch portraits

Все началось в 2008 году, когда немецкая овчарка, принадлежавшая Лесли, вышла замуж за золотистого ретривера по кличке Бадди.

Я люблю собак и я люблю свадьбы,

– рассказывает женщина.

Лесли собрала песиков для церемонии в Вилла Парк, что в Иллинойсе. На церемонии собралось 160 пар – что немного "не дотянуло" до рекорда.



Песик-участник церемонии / Фото Marci J. Watts

Специальный служащий "обвенчал" собак, после чего собачки выкрикивали свое "да" – то есть громко лаяли.

После церемонии гостям предложили специальную еду – "шампанское" из козьего молока и торт со вкусом кероба, который можно давать собакам.



Цель Лесли – женить 1000 пар собак в следующий раз / Фото Tanua Boutin

Важно. Конечно, собачья "свадьба" – это всего лишь развлечение. Во время этого мероприятия организатор устраивает сбор средств для приютов, а также дает возможность зрителям усыновить песиков, ищущих дом.

В результате церемонии участникам удалось собрать более 4 тысяч долларов на благотворительность.

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