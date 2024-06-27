Пес потерялся и нашелся за 1 609 километров от дома через 2 года: трогательный момент встречи

Собака Луна, которая потерялась, нашлась через два года. Каким-то образом она оказалась за 1 609 километров от дома.

Тони Дункан из штата Мэриленд (США) не терял надежду и хотел снова увидеть свою любимицу по кличке Луна. Мужчина был потрясен после того, как ему позвонили из службы контроля за животными.

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Дункан не терял надежды увидеть свою собаку снова

Мужчина рассказал, что его собака по кличке Луна исчезла из его дома в Мардела-Спрингс после того, как погналась за дикими животными в лесу, рядом и не вернулась.

По словам Дункана, он не терял надежды увидеть Луну снова, но все равно был ошеломлен после того, как на прошлой неделе ему позвонили из службы контроля за животными Лабелль во Флориде.

Эмоциональное воссоединение было снято на камеру: смотрите видео

Сотрудники отдела по контролю за животными сообщили мужчине, что на стоянке магазина LaBelle Walmart была найдена собака, у которой нашли микрочип, что помог определить, что это и есть пропавшая Луна.

В тот же день американец сел в машину и отправился за 1 609 километров, чтобы воссоединиться со своим домашним животным.

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