Линдси Дейер забрала собаку Франклина из приюта для животных. Пушистый метис таксы легко привык к новой семье и даже смог поладить с котом.
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По словам хозяйки, Франклин очень любит обниматься. Хоть это очень трогательно, но иногда мешает.
Когда Линдси работает, она садится в большое кресло, а домашний любимец это воспринимает как приглашение к объятиям. Собака беспокойно вертится на коленях, требуя внимания, в момент, когда Линдсе нужно печатать.
Во время пандемии COVID-19, когда работа из офиса превратилась в работу из дома, ситуация стала критической. Пес требовал не меньше, а еще больше внимания. Тогда Линдси придумала интересный метод, который поможет как ей, так и домашнему любимцу.
Что помогло женщине
В каталоге с мебелью женщина увидела такое же кресло, как ее рабочее, но в половину меньше. Линдси решила, если у Франклина будет свое место рядом, он будет сидеть там, а не на коленях хозяйки.
Даже не нужно говорить, что он очень доволен. Это его любимое место в моем офисе,
– прокомментировала Линдси Дейер.
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Когда женщина принесла кресло домой, Франклин сразу понял, что это для него. Однако коту также оно понравилось и теперь животные прижимаются друг к другу на новом месте.
Как животные делят кресло / Фото Lindsay Dyer