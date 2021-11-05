Ліндсі Дейєр забрала собаку Франкліна з притулку для тварин. Пухнастий метис такси легко звик до нової сім'ї та навіть зміг поладнати з котом.

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За словами господині, Франклін дуже любить обійматися. Хоч це й дуже зворушливо, проте інколи заважає.

Коли Ліндсі працює, вона сідає у велике крісло, а домашній улюбленець це сприймає як запрошення до обіймів. Пес неспокійно крутиться на колінах, вимагаючи уваги, в момент, коли Ліндсі потрібно друкувати.

Під час пандемії COVID-19, коли робота з офісу перетворилася на роботу з дому, – ситуація стала критична. Пес вимагав не менше, а ще більше уваги. Тоді Ліндсі вигадала цікавий метод, що допоможе, як їй, так і домашньому улюбленцю.

Що допомогло жінці

У каталозі з меблями жінка побачила таке ж крісло, як її робоче, але в половину менше. Ліндсі вирішила, якщо у Франкліна буде власне місце поруч, він буде сидіти там, а не на колінах господині.

Навіть не потрібно говорити, що він дуже задоволений. Це його улюблене місце в моєму офісі,

– прокоментувала Ліндсі Дейєр.

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Коли жінка принесла крісло додому, Франклін одразу зрозумів, що це для нього. Проте кіт також його вподобав й тепер тварини туляться одне до одного на новому місці.



Як тварини ділять крісло / Фото Lindsay Dyer​

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