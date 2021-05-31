Повезло после 7 лет в приюте: как вирусный пост помог собаке найти дом

31 мая 2021 , 17:28
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Источник:

People

Собака по кличке Майк целых 7 лет жила в приюте в Огайо. Когда надежды уже почти не было, произошло чудо: ее забрали в приемную семью.

Майк уже старый пес – ему исполнилось 10 лет. Но старички также заслуживают уважения, любви и лакомств от хозяев.

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Майка усыновили благодаря посту в фейсбуке / Фото League for Animal Welfare

Майк является смесью пойнтера и лабрадора. Большого и доброго пса полюбили в приюте и даже выпускали гулять по коридорам четверг, когда приют не работает.

Но все это время собачке искали дом. Жизнь Майка была достаточно трагической, и он боялся незнакомых людей. Поэтому поиски затянулись на целых 7 лет.

Наш Майк наконец нашел свой дом, – написали в фейсбуке Лиги защиты животных Огайо.

Песику нужен был человек, который искренне захочет помочь ему и не будет "обижаться" на особенности поведения животного.


7 лет этого щенка никто не замечал / Фото League for Animal Welfare

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь

В апреле 2021 в фейсбуке появился очередной пост про Майка. Люди, наконец, заметили эту собаку.


Майк и его новая семья / Фото League for Animal Welfare

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Читатели были настолько растроганы историей собаки, что написали на страницу приюта сотни сообщений. Именно благодаря тому, что пост стал вирусным, пес сумел найти дом.

Автор: Аліна Рудченко