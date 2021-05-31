Майк уже старый пес – ему исполнилось 10 лет. Но старички также заслуживают уважения, любви и лакомств от хозяев.

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Майка усыновили благодаря посту в фейсбуке / Фото League for Animal Welfare

Майк является смесью пойнтера и лабрадора. Большого и доброго пса полюбили в приюте и даже выпускали гулять по коридорам четверг, когда приют не работает.

Но все это время собачке искали дом. Жизнь Майка была достаточно трагической, и он боялся незнакомых людей. Поэтому поиски затянулись на целых 7 лет.

Наш Майк наконец нашел свой дом, – написали в фейсбуке Лиги защиты животных Огайо.

Песику нужен был человек, который искренне захочет помочь ему и не будет "обижаться" на особенности поведения животного.



7 лет этого щенка никто не замечал / Фото League for Animal Welfare

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В апреле 2021 в фейсбуке появился очередной пост про Майка. Люди, наконец, заметили эту собаку.



Майк и его новая семья / Фото League for Animal Welfare

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