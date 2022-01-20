Последствия бамбуковой диеты: почему панды активно набирают вес

Панды предпочитают больше питаться бамбуком, что сложно делать зимой. Ведь возможностей становится меньше, несмотря на это им все равно удается поддерживать свои формы.

Известно, что рацион панд на половину состоит из белков, содержащихся в молодых побегах бамбука. Однако зимой приходится есть листья растений, где меньше протеина и пищевой ценности.

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По словам ученых, панды поддерживают вес благодаря накопленным за лето запасам жира. Подготовиться к зиме им помогает бактерия Clostridium butyricum, живущая в кишечнике животных.



Панда / Фото Getty Images

Какой эксперимент провели исследователи

Они пересадили фекальную микробиоту панд – мышам. Одна часть грызунов получила летний набор микробов, вторая – зимний.

В ходе эксперимента мыши с летним набором бактерий росли – толстели быстрее грызунов с зимней микробиотой. Также запасы жиров набирают панды.

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.