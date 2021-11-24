Поросенок ходит в горы и помогает людям: чем еще известна свинка Элеонора

Полное имя свиньи – Элеонора Пигби. Ее владелица работает с детьми в терапевтической школе-интернате. А животные помогают в этом.

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Элеонора обожает горы / Фото с инстаграма Anna Sólveig Sicari

35-летняя Анна Сикари владеет 2 собаками: боксером и голдендудлом, 2 козами и свинкой Элеонорой.

В небольшом городке Найак в штате Нью-Йорк этих животных знают все. Когда они идут по улице, то с ними здороваются почтальон, люди, которые вывозят мусор, автомобилисты и прохожие. Все останавливаются и хотят перекинуться несколькими словами и погладить животных.

Животное обожает ходить в походы вместе с детьми. Анна Сикари работает в терапевтической школе Summit. Женщина начала брать в походы детей-воспитанников школы 4 года назад.

Свинье Элеоноре сейчас 7 месяцев. Сейчас она весит 36 килограмм, но может вырасти даже до 136!

Элеонора и ее друзья в походе / Фото из инстаграма Anna Sólveig Sicari

Вскоре к походам присоединились собаки Анны. А потом школа купила 2 коз и свинью Элеонору. Именно появление свиньи вызвало у учащихся больше всего радости.

Кто не желает пойти в поход со свиньей? Она королева школы. Ее все любят, – рассказывает Анна.



Козы и собака в походе / Фото с инстаграма Anna Sólveig Sicari

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

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Ведет себя, как собака

Элеонора Пигби подходит к людям за лакомством и ложится на спину, чтобы ей почесали живот. Сначала свинку пробовали выгуливать на поводке по городским улицам. Но это ей не понравилось – выяснилось, что животное ненавидит тротуары.



Все жители городка обожают Элеонору / Фото из инстаграма Anna Sólveig Sicari

После этого Элеонору взяли в поход на ближайшую гору – и свинье понравилось. С тех пор она ходит за людьми по горам и лесам, прыгает с камня на камень и быстро сбегает вниз.

Элеонора посещает не только школу, в которой работает. Недавно свинку возили в дом престарелых, чтобы побрадовать его жителей.